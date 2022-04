Inés Arrimadas: "No entiendo que haya que pedir perdón por la investigación a los líderes del procés"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, se muestra tajante en su negativa al plan económico contra la guerra que plantea el Gobierno. Señala que desde el 16 de marzo llevan haciéndole propuestas al Gobierno en este sentido e incluso les entregaron un documento con medidas "para que ese decreto pudiera ser positivo para los españoles".

Cree que desde el Gobierno se han dedicado a negociar con Bildu y Esquerra y piensa que les meterán en la comisión de secretos oficiales. "Estoy convencida de que los sacarán con los separatistas y ellos estarán encantados. Sería de Aurora Boreal que les metan en la comisión de secretos oficiales y encima les tumben el decreto. Me voy a callar lo que pienso porque me parece alucinante", señala.

"En el Gobierno hace muchos años que no van a hacer la compra"

Apunta que cualquiera que haya cogido la cesta de la compra y haya ido a un súper se escandaliza de los precios. Cree que en el Gobierno muchos hace años que no van al súper con el carrito. "Encima el Gobierno está recaudando más, hay que ajustar los impuestos a esta situación. El Gobierno no puede forrarse a costa de la nevera de los españoles".

Sobre el presunto espionaje con Pegasus a líderes independentistas durante el procés, Arrimadas señala que lo primero es no comprar los marcos mentales del separatismo. "Si es legal no es espionaje, es investigación. Por su puesto que hay que investigar a los condenados y a quienes están diciendo que vuelven a delinquir".

Para la de Ciudadanos es positivo impulsar ese tipo de investigaciones: "Creo que se les investigó bastante poco, en 2017 cuando decíamos que iban a hacer un golpe de estado y un referéndum ilegal. Se les escapó Puigdemont en el maletero de un coche".

Ve "una diferencia grande entre el Gobierno y el Estado. El Estado funciona luego tenemos gobiernos que funcionan con magníficos profesionales. No hay ninguna prueba ni indicio de ninguna ilegalidad por lo que no entiendo que haya que comprar la campaña separatista de pedir perdón. "¿Si no hay ninguna irregularidad por qué arrastran así a los servidores públicos españoles?", se pregunta.

