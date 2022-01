Inés Arrimadas niega el veto a Mañueco en Castilla y León: "Ciudadanos defenderá el acuerdo que tenía con el PP"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, se encuentra en la fase final de su segundo embarazo, a poco más de un mes para dar a luz. Se encuentra muy bien, señala que se acaba de poner la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y no ha tenido ningún tipo de reacción.

Reconoce que desde que entró en política no ha parado de vivir situaciones que son un reto como las próximas elecciones del 13 de febrero en Castilla y León. Castilla y León es el origen de sus padres y abuelos, que proceden de Salmoral (Salamanca). "Llevo 15 años viviendo en Cataluña y viviendo con un catalán , a mí lo de la diversidad de España no me lo tiene que explicar nadie porque lo he vivido yo en mis propias carnes", señala.

"Ciudadanos en el Gobierno de Castilla y León ha cosechado resultados muy positivos"

No cree que lo que sea bueno para una comunidad tenga que ser mala para la de al lado. Sí considera que pueda haber una competencia sana entre CCAA aunque piensa que ha habido comunidades abandonadas por el bipartidismo. "Castilla y León con un Gobierno nuevo que ha tenido y un partido nuevo que significaba un cambio respecto a la mayoría absoluta del país ha tenido un cambio positivo. Está creando más empleo que la media nacional: 3,6 puntos más que la media nacional. Ciudadanos en el Gobierno se ha notado", señala.

"Nos comprometemos a eliminar el impuesto de sucesiones en el segundo grado de consanguineidad"

Cree que la convocatoria de elecciones ha sido un insulto para los castellanoleoneses, ya que Mañueco decía durante meses que el Gobierno funcionaba muy bien y los datos eran buenos como la eliminación del impuesto de sucesiones: desde Ciudadanos se comprometen a ampliar esa bonificación al segundo grado de consanguineidad.

No quiere meterse en lo que quieren los partidos. "Que un ministro de España se vaya a Reino Unido a decir que la calidad de la carne que exportamos es mala no es bueno para nadie. Esto de las macrogranjas es una excusa para que no hablemos de que dijo que la carne que se exporta es de mala calidad".

Señala que el Gobierno del PP y Ciudadanos funcionaba muy bien y Paco Igea quería revalidar ese Gobierno en Castilla y León. Considera que Mañueco ha convocado elecciones por órdenes de Pablo Casado y por miedo al juez "ya que hoy la mano derecha de Mañueco declara por financiación irregular".

"El Gobierno que teníamos es un Gobierno contra el que el PSOE presentó una moción de censura. Todos los votos que vayan a Ciudadanos servirán para que se baje el impuesto de sucesiones, se eliminen los aforamientos y para mantener la política de empleo".

"Hay un problema de fondo, por qué no se ataca el bipartidismo. Porque no quieren un partido decisivo", apunta. Señala Arrimadas que desde Ciudadanos van a defender el acuerdo de Gobierno que tenían con el PP. Niega que haya veto al PP ni a Mañueco. "Igea ha dicho que el acuerdo de Gobierno lo han boicoteado el PP y el PSOE", aclara.

