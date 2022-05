La impactante declaración de una testigo de la violación grupal de Málaga: "La manejaban como a un muñeco de forma obscena"

Tres hombres han sido detenidos por la violación grupal de una chica en la playa de La Malagueta (Málaga). Espejo Público ha tenido acceso a la declaración de las dos testigos que contemplaron la escena y dieron aviso a la Policía.

De los 3 implicados 2 han sido detenidos y otro ha quedado en libertad provisional. La testigo cuenta que vio cómo zarandeaban a la víctima. "Así no se trata ni a un perro. Manejaban a la víctima como si fuera un muñeco de forma brusca y obscena. La actitud de la víctima era la de intentar apartar las manos para que dejara de tocarla. La mujer se encontraba en tal estado de anulación que los dos hombres se estaban aprovechando de ella como si fuera un trapo. La víctima se quedó inmóvil, medio muerta y como si estuviera inconsciente. Entonces apareció el tercer individuo. Un chico joven se acercó como a esperar su turno, una vez que terminara el primero".

Juan Cano, periodista de Diario Sur, señala que fueron 2 clientas de la discoteca donde empezó todo quienes siguieron la escena y la narraron a la Policía para que los agentes pudieran intervenir. Se dieron cuenta de que la víctima se encontraba en gran estado de embriaguez y les llamó la atención la actitud de los hombres que estaban al acecho a su alrededor. Les siguieron hasta el Paseo Marítimo, se metieron en la arena de la playa y se escondieron para poder ver qué ocurría.

Señalaron ante los agentes que no se podían ir tranquilas sin saber qué pasaría con aquella chica. El joven que ha sido puesto en libertad dice que no iba con el grupo, sino que solo se acercó. Lo que sí está claro es que ese tercer joven no socorrió a la víctima ni llamó a los servicios de emergencia cuando la joven estaba medio muerta totalmente inmóvil.