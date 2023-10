Imanol Arias: "Aconsejo a la gente que se entere bien y pague a Hacienda porque estamos muy indefensos"

Imanol Arias lleva 47 años encima de los escenarios. Actualmente se encuentra en el teatro interpretando la obra de Arthur Miller 'Muerte de un viajante'. Un proyecto que reconoce que le ha exigido un último aprendizaje sobre las tablas. En su haber cuenta con 70 películas, 20 series de televisión y 13 obras de teatro. Ganó una concha de hora por su papel en 'El Lute', ha obtenido 4 nominaciones a Los Goya y el personaje de Antonio Alcántara le han convertido en historia de la televisión.

Señala que el final de la serie Cuéntame ha sido algo muy convulso en todos los sentidos: "no es triste ni caótico sino un cambio vital". Ha estado 23 años dedicados a lo mismo. Apunta que ahora se ha abierto una puerta y en unas circunstancias de su vida y en una edad en la que se encuentra "muy tranquilo disfrutando de la parte final de este espectáculo".

"Hoy el mundo no está hecho para que la vida sea ordenada"

Cree que estamos creando una sociedad tan tecnológica en la que incluso los capacitados no manejan en tiempo real porque el tiempo no es real. Afirma que a cierta edad la gente "de repente transforma su vida en otra cosa y por ejemplo monta una tienda de rosquillas". "Se impide la continuidad de una vida ordenada, parece que el mundo no está hecho para que la vida sea ordenada", mantiene.

El personaje que él interpreta atraviesa en el teatro pasa por una crisis existencial. No cree que él haya vivido ninguna crisis de este tipo aunque reconoce, entre risas, que no soporta lo prepotente que se pone a veces el propio Imanol.

"Me siento muy desconectado del barullo"

Es consciente que ha vivido en dos siglos y ningún momento pleno histórico, excepto la transición. Afirma que está "ante un balcón" y puede intuir cosas que vienen. "Ahora mismo me siento muy desconectado del barullo porque he participado en él".

"Pudiendo ser idiotas y mimados mis hijos han elegido otra vida"

Siempre ha estado con sus hijos y señala que pudiendo ser estos "mimados e idiotas han elegido su trabajo". En ocasiones define la vida como un 'Show de Truman' y cree que hasta las redes sociales nos obligan a vivir en esa parodia.

Imanol Ariasreflexiona así sobre la vida actual. "No hay quien soporte la verdad y como estamos tan poco tiempo aquí hacemos una especie de paripé en lo convencional y en lo personal uno intenta vivir".

Sobre sus problemas fiscales, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía ha subsanado los errores que haya podido cometer con todos los intereses pero el juicio se retrasa. "Aconsejo a la gente que se entere bien y que pague a Hacienda porque es tremendo, estamos muy indefensos ", concluye.