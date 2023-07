Una hostelera gallega, ante la falta de profesionales: "Cada uno de mis trabajadores me cuesta unos 2.000 euros"

El verano siempre es una temporada buena para el turismo y la hostelería. Pero desde hace algunos años, los propietarios de bares y restaurantes tienen muchos problemas para encontrar personal. ¿Faltan camareros porque no hay salarios justos o es porque se trata de un empleo demasiado sacrificado?

En España, desde la pandemia, faltan 40.000 profesionales de la hostelería, y según datos oficiales, de los nuevos camareros que están comenzando a trabajar, solo el 16% proviene de las listas del SEPE.

Los expertos coinciden en que la culpa de este problema es de las ofertas abusivas, de los salarios bajos, las elevadas horas de trabajo, la dureza del empleo y la dificultad para la conciliación familiar. Todos estos factores se han convertido en barreras de entrada al sector de la hostelería.

Es un problema en todo el país

El País Vasco es una de las comunidades donde los camareros están mejor pagados. Cobran de media unos 20.700 euros, lo que supone algo más de 1.700 euros al mes. Pese a esto, también allí se nota la falta de personal tras la pandemia. Para tratar de paliar este problema, el Gobierno vasco ha aprobado unas ayudas dotadas de 22 millones de euros.

Cataluña se posiciona como la segunda comunidad que más puestos de trabajo del sector hostelero ha ofrecido este año. Ahora mismo cuenta con 140.000 camareros en activo, cobrando un salario medio de 19.500 euros al al año, es decir, 1.400 euros al mes. En esta comunidad notan que en estos últimos años la hostelería es un sector que se ha feminizado, siendo ahora mismo el 65% de la plantilla mujeres.

En Castilla y León los salarios oscilan entre los 1.080 y los 1.360 euros. En esta comunidad hay 60.000 trabajadores en el sector hostelero, y la mayor parte cuenta con contratos de fijo discontinuo a tiempo parcial.

Los hosteleros advierten de que desde la pandemia no se han podido cubrir todos los puestos de la plantilla en la temporada de verano. Pero no dejan de ofrecer contratos muy precarios y con irregularidades, que no ayudan a que los españoles quieran dedicarse a un sector tan duro como lo es la hostelería.

Las reclamaciones de una hostelera

Espejo Público ha hablado con Inmaculada, hostelera gallega, que ha expuesto cuál es el problema que encuentra ella en su establecimiento en una zona rural gallega. "Desde la pandemia no hemos vuelto a poder completar la plantilla en su totalidad para la campaña de verano, el resto del año sí que estamos cubiertos".

Inmaculada explica que ella oferta "el salario que se fija por convenio en la hostelería en A Coruña, sí tenemos un personal eminentemente femenino y sí hay una media de 1300 euros brutos para hacer 40 horas, el resto de las horas se pagan como horas extras y contratados a jornada completa evidentemente". A estos números, Inmaculada añade que "cada uno de mis trabajadores me cuesta sobre unos 2.000 euros" y reprocha que "lo que no puede ser es que todo el mundo esté hablando de medios contratos, ni de jornadas parciales, ni de fijos discontinuos que en lugares como Galicia van a tener que pasarse el invierno en el paro".

Inmaculada reconoce que "la sociedad ha cambiado, que no es un problema que tengamos solo los hosteleros, es un problema generalizado" y añade: "Lo que es fundamental en hostelería es la profesionalización del sector que no se encuentra y no podemos estar pagando primero formaciones porque yo cuando termino de formar a una persona lo normal es que quieran irse a capitales".