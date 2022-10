El hostelero viral en Tik Tok con más de 5 millones de visualizaciones: "Lo que yo he dicho es el clamor de toda la hostelería"

Unos clientes se presentaron en el restaurante de Tomás, ubicado en Guadalix de la Sierra (Madrid) a las 16.10. Él se negó a atenderles y les ha dedicado una palabras en Tik Tok que ya llevan más de 5 millones de visitas.

Cuenta que no se esperaba esta repercusión y solo quería dar una respuesta a un pequeño tumulto que hubo fuera del restaurante. "Nuestros seguidores del chat nos preguntaban que qué pasaba y les comenté lo que ocurría. Este señor empezó a insultarme, a provocarme, era un maleducado, se metió con mi madre y esto es muy habitual", mantiene.

"Lo que yo he dicho es el clamor de toda la hostelería hay gene que no es consciente de que los que estamos aquí también queremos comer", expone. Reconoce que después de este vídeo le han llamado de todo. "Me han puesto como el pulpo por defender una cosa que es tan digna. Si usted quiere interrumpir ese horario pues yo le digo que no".

Explica que si él decide quedarse a abrir más tiempo y le pilla un inspector puede arriesgarse a una multa de entre 6.000 y 30.000 euros. "La inspectora cuando llega ve la plantilla y ve que de las 17.00 horas hasta las 19.30 no hay personal. Si ve que han estado cobrando facturas te multa", manifiesta.