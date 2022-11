El hombre que violó a su exmujer delante de su hija de 4 años pide reducirse la pena con la ley del 'sólo sí es sí'

Isabel Ballester fue violada por su exmarido después de amenazas y coacciones constantes. Le condenaron a 9 años de cárcel y le interpusieron una orden de alejamiento. Teme que por la ley del 'sólo sí es sí' se le reduzca la condena. Le además que su expareja pide ya esta reducción.

Esta víctima de violencia de género se siente revictimizada con la nueva ley del 'sólo sí es sí', ya que su exmarido puede salir de prisión antes de lo previsto. "Supone acelerar todo. Algo que tenía que ser después, esto al final acelera y remueve todo", señala.

De aplicarse la ley como tal su marido se reduciría la condena de 9 a 7 años de cárcel. La pena podría bajar a 7 años de prisión con una aplicación estricta de la ley. Cuenta su abogado que legalmente tienen una estrategia para intentar frenar este extremo. "Nosotros nos hemos opuesto a esta petición porque en el caso de Isabel se dan 2 circunstancias especiales: una que era pareja de hecho del condenado en el momento de los hechos y que tenían una convivencia. De ese modo el agresor se pudo aprovechar de un momento de intimidad para cometer la violación. Estas dos circunstancias hacen que se pida que la condena no sea revisable".

Cuenta que el calvario comenzó cuando le comunicó a su expareja que tenía pensado poner punto y final a la relación, algo que él no aceptaba. "Ese fue el detonante de la violación", señala.

Tiene grabada la madrugada del 14 de agosto, que fue cuando su expareja la violó. Ella estaba con su hija en la cama. "Le dio igual que la niña estuviera presente e hizo lo que quiso". La pequeña no tiene ningún tipo de recuerdo ni de trauma por esos hechos precisamente porque esta no gritó en ningún momento ni opuso resistencia para que la menor no viera lo que le estaba haciendo su padre.