El hombre de 77 años que mató de un disparo a un ladrón: "No quería matarle, yo no mato ni a un conejo"

Todo comienza con una llamada a la Policía Nacional. Un hombre de 77 años cuenta que esa noche ha sufrido un intento de asalto en su vivienda y ha sufrido diversos destrozos. En la llamada señala que el asaltante está en el suelo herido porque ha tenido que defenderse.

Los hechos ocurren en una casa ubicada en La Atalaya, una zona de campo completamente aislada sin vecinos de Ciudad Real. Un hombre de 35 años con antecedentes se coló en la casa del acusado. Iba armado con una motosierra. El dueño de la casa dice que pega dos tiros al aire y el joven ni se inmuta. El miedo se apodera de él, carga la escopeta y le mata de 3 disparos.

La familia de Nelson, el fallecido, cree que el acusado tenía intención de matarlo al darle 3 detonaciones. La madre cree que su hijo no pudo entrar en la casa a robar. "Creo que andaría buscando trabajo y entró a la vivienda no para robar, seguramente buscando un refugio y no para quedarse dormido", señala. El día anterior víctima y detenido habían coincidido. Según el abogado de la familia el día antes ya le dijo: "Como vuelvas a pasar por aquí te pego dos tiros".

En su declaración judicial el hombre de 77 años cuenta que su intención no era la de matar al ladrón. "Yo no mato ni a un conejo", señala.

Apunta Nacho Abad que no cuadran los disparos de la declaración del acusado con los resultados forenses del cuerpo. "No es lo mismo agredir a una persona que te está agrediendo que a otro que está huyendo".

Cuenta Nacho Abad que después de escuchar la declaración de este hombre da la sensación que de alguna manera quería poner fin a los robos en su casa porque estaba harto de que se produjeran. "Ha tapiado las ventanas, ha plantado árboles en su casa, le han roto el sistema de riego y saben que en agosto eso no lo arreglas. Da la sensación de que él está hasta las narices esa noche y de alguna manera quiera poner fin a los robos y a los asaltos", señala el periodista.

Puedes ver la declaración íntegra del hombre de 77 años en prisión provisional por matar a un hombre que entró en su propiedad en Espejo Público a través de Atresplayer.