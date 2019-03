"Mi hija solo me dijo. El profesor me toca"

Ella es una de las 15 jóvenes que han denunciado a Andrés Díaz, el profesor de Música del colegio Valdeluz acusado de abusos sexuales a varias menores. El padre de esta joven ha relatado a Espejo Público cómo le dijo su hija que estaba siendo víctima de estos abusos. "Yo tengo noticias desde el otoño de 2006, cuando mi hija me dijo que el profesor de piano además te tocar el piano, la tocaba a ella. Supongo que nos lo dijo porque ya no podía más y explotó. Había una acalorada discusión familiar y, en medio de la cena mi hija explotó, ya no pudo más y me lo contó. Sólo nos dijo, el profesor me toca.", asegura este padre.

El padre de esta joven afirma que "en ese momento, lo único que podía hacer es darle apoyo y decirle que no se preocupara y que buscaríamos alguna solución". Él explica esta decisión así. "En aquel momento no denunciamos al colegio ya que mi hija estaba en un tratamiento psicológico que entonces suponíamos que era por otra cosa, pero que después de conocer esto nos dimos cuenta que podría estar relacionado con los abusos. No la sacamos del colegio y no hablamos con la dirección porque estabamos a la espera del informe del psicólogo".

Este padre reconoce que no le faltaron ganas de ir a por el profesor, pero asegura que quiso dejar pasar el tiempo para no tomar decisiones en caliente. "No fuímos a por el profesor porque qué haces, ¿le matas?, ¿le pegas? y entonces el que vas a la cárcel eres tú antes que él". Este padre dice que no la sacaron del colegio "porque nos parecía que era un doble castigo para ella. Allí tenía su vida, su entorno social y sus amigos. No era justo".