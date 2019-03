Hepatitis C: Tres visiones distintas sobre un mismo problema

Mario Cortés es un enfermo de hepatitis C y miembro de la Plataforma de Afectados de esta enfermedad. Por su parte, Vicente Carreño es un doctor miembro de la Fundación de Estudio de la Hepatitis y, por su puesto, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso que ha visitado el plató de Espejo Público. A la pregunta de que cuántos enfermos de hepatitis C hay en España, sus respuestas son muy dispares y van desde las 150.000 que habla el enfermo hasta las 800.000 del doctor. El ministro, no entra en detalles y asegura que hay que esperar a los datos oficiales de las Comunidades Autónomas. Datos también muy dispares los relativos a la gravedad de los pacientes. Mientras que Mario Cortés asegura que hay unos 30.000 pacientes en fase 4, el doctor Carreño habla de apenas unos casos y el ministro de 6.000 casos.

¿Por qué no se está administrando aún el tratamiento?. "Falta de voluntad política", así de rotundo se muestra el afectado Mario Cortés, mientras que según el doctor, el alto precio es la razón principal. Por su parte, el ministro dijo en Espejo Público que "el medicamento ya se debería estar administrando". Se trata de un medicamento realmente caro cuyo precio es fruto, según Mario Cortés, de la especulación. Tanto el doctor como el ministro creen que ese precio obedece a la investigación de las farmacéuticas, las patentes y la competencia entre ellas.

Pero sin duda, la pregunta más compleja es la de si es rentable curar a un enfermo de hepatitis C. "Sí, cuanto antes mejor. Eliminas pruebas, estancias hospitalarias, o los gastos de operación de transplante", dice Mario Cortés. Según el doctor Carreño "sólo en algunos casos de fase 3 y 4. Hay enfermos de hepatitis c que estan totalmente sanos durante años". El ministro no se "moja", eso sí dice que no van a dejar a nadie fuera que lo necesite por una cuestion de dinero.