¿Harías tu trabajo mejor que tu jefe? 7 de cada 10 empleados dice que sí

El trabajo es el sitio en el que más tiempo pasamos, después de casa. Pero, ¿en qué situación se encuentran los empleados de nuestro país? Una encuesta realizada a casi 400.000 personas revela que siete de cada diez desempeñaría las tareas de su jefe igual o mejor. Además, casi la mitad, un 47% tiene una crisis laboral y considera que su trabajo no tiene un sentido especial. ¿Se les hace bola a los españoles ir a trabajar cada día?

En Más Espejo hemos salido a la calle para conocer su situación laboral. Y es que la mitad se ha sentido deprimida en su trabajo. Así lo confirman los empleados con los que hemos hablado. "Solamente levantarme y pensar que tenía que ir a trabajar era para mí una angustia", confiesa una mujer del sector de la hostelería. También le ha pasado a un mecánico: "He tenido muy mala experiencia, y aquí en España más que nada porque realmente te tratan como un número". Dos de cada diez se siente así por el trato que reciben de sus superiores. "El otro día me comentaba un amigo que en un bar el jefe le hablaba mal a la empleada y tuvo que intervenir él", confiesa un joven.

¿Qué pasa con las horas que hacemos de más?

El 53% piensa que pasa más tiempo del necesario en su puesto laboral. La realidad es que las horas extra son las enemigas de los trabajadores. Se hacen, y en muchos casos, no son retribuidas. "Las horas no se respetan para nada. Se sabe a la hora que se entra pero no se sabe a la hora que se sale". Marcos Seguí, coach y formador de liderazgo para empresas nos cuenta que, efectivamente, son situaciones habituales. "Cada vez hay más. Es algo bastante común en España, sí".

Por suerte, existen indicadores que te pueden ayudar a descubrir si deberías dar un giro a tu vida laboral. El primero es no poder desconectar en casa, ni tampoco conciliar el sueño. Te sientes muy agotado porque hay una carga excesiva. Un segundo punto es no entenderte con tu jefe o con tus compañeros, con por ejemplo discusiones por temas poco relevantes. El tercero tiene que ver con un plano más personal: no sentirse valorado. "Si no sientes que estás creciendo a nivel personal o profesional, es un punto que tiene un impacto bastante negativo en la persona".

¿Cómo se compensa este suplicio?

En muchos casos, con excesos, que sería el siguiente punto. "Hay veces que es como una huida. No estoy bien donde estoy y entonces como exceso, compro en exceso, bebo en exceso...", aclara Marcos. Incluso hay gente que hace deporte hasta el punto de lesionarse. Tenemos una quinta: perder la confianza en uno mismo, en tu empresa o en tus superiores. La última implica ya casi una transformación, porque al llegar a ese punto "sientes que no encajas. Esto pasa a veces cuando tú has cambiado y la empresa no", y viceversa. ¿Qué me dicen?, ¿se sienten identificados con este estudio?