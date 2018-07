"Si hablamos, nos matan. Pero yo no puedo seguir así"

En nuestro país, en pleno siglo XXI muchas mujeres siguen sufriendo malos tratos tanto físicos como psicológicos. María (no es su nombre real) es una mujer latinoamericana que trabaja en un prostíbulo. Ha denunciado un sinfín de vejaciones y asegura estar harta de todo. Empezó a trabajar allí para conseguir dinero y volverse a su país, pero se ha dado cuenta de que es casi imposible salir. "Saben muy bien lo que hacen y nos someten a un tipo de maltrato que no siempre es físico. Tengo niños y saben donde vivo", asegura.

Tras 12 años en España, María se quedó sola y desde hace 9 meses se vio obligada a ejercer la prostitución para ganar algo de dinero y poder regresar a su país. "Cada servicio son 40 euros y en muchas ocasiones nos pagan con biletes falsos. No puedo seguir así", afirma una desesperada María. Asegura sentirse amenazada "nos dicen que si hablamos nos matan, pero yo ya no puedo más". "Hacen con nosotras lo que quieren. Tengo la opción de regresar a mi país, porque no tengo deudas con ellos, pero no tengo dinero para coprar los pasajes", dice María.