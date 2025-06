Santi, el novio de la despedida de soltero viral: "Cuando la gente me echaba dinero mis amigos me daban un trago"

Santi, el novio, dice que se lo pasó muy bien en su despedida de soltero celebrada en Barcelona. Estuvo 20 minutos atado a una farola en plena calle. Aunque el reto era conseguir 50 euros pidiendo a los que pasaban por allí tan solo pudo obtener 9. Tanto él como su futura mujer Gina piden a los amigos que se preparen porque prometen venganza el día de la boda que será el 23 de junio

Cuenta el novio que los amigos lo tenían todo preparado. En cuanto se despistó le cogieron y le ataron. La gente pasaba por el lugar y no daba crédito: "todo eran risas". Cada vez que la gente le daba dinero sus amigos le daban "un trago".

"Mira, tengo un marido famoso"

La novia no podía creerse que el vídeo ya acumulara los 2 millones de visualizaciones en TikTok. "Mira tengo un marido famoso", bromeaba.

Señala el novio que todo se produjo mientras sus amigos se encontraban sentados en una terraza. "Los 9 euros no fueron para mí, fueron para ellos para pagarse las cervezas", bromea.

Loren es un amigo del novio y cerebro de la idea que está detrás del reto. Cuenta el amigo que querían que pasara un poquito de vergüenza "pero de buen rollo". En el vídeo hay malos comentarios y no entiende que la gente no lo haya entendido. "Se ve que él lo está disfrutando, si no hubiera sido así hubiéramos parado", asegura.

Cree que la broma "no es para tanto" y no entiende las críticas que se han desatado. "El objetivo era echarnos unas risas allí todos durante 15 ó 20 minutos", señala. Cree que se ha sacado de contexto el vídeo.

El novio iba vestido de Satisfayer y le hicieron hacer una entrevista a 10 personas. Cuenta que él mismo cuando se casó fue víctima de ese tipo de prueba y los amigos le dejaron en tanga en la Rambla de Salou toda la mañana.

