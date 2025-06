Vídeo | La insólita 'jugarreta' a un novio en su despedida de soltero en Barcelona: Atado a un árbol con film transparente hasta que reúna 50 euros

Insólita despedida de soltero en Barcelona. Los amigos del novio, que iba vestido de satisfyer, no dudan en envolverle en film transparente y atarle a un árbol ante la sorpresa de quienes pasean por la zona.

No contentos con eso, los amigos le advierten que no será liberado hasta que consiga reunir 50 euros gracias a la 'caridad' de quienes pasan por allí y observan una cómica escena que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

No obstante, los amigos dan de beber mientras al futuro novio para evitar que se deshidrate.

A pesar de que el vídeo ha generado algo de polémica, los participantes aseguran que el novio se lo pasó muy bien el día de su despedida de soltero y destacan también que no se vio afectada ninguna pieza del mobiliario urbano.

