Habla la mujer que secuestró un bebé: "No quiero que se me recuerde como la chica que va por un hospital robando niños"

El secuestro de un bebé del hospital de Basurto (Bilbao) recuerda otros casos similares que han tenido lugar en hospitales públicos españoles. En 2012 una persona intentó secuestra un bebé en Donostia, en 2014 en el mismo hospital una auxiliar de enfermería intentó sustraer a un bebé y en Guadalajara una mujer llegó a secuestrar al pequeño. El modus operandi de este último caso es muy similar al que usó la mujer que se ha llevado al bebé en Bilbao.

Los hechos tuvieron lugar en 2019. En ese momento una mujer entró ataviada con indumentaria sanitaria y se llevó al niño. Se hizo pasar por pediatra y se lleva al bebé diciéndole que le va a hacer una prueba. En ese caso el bebé fue localizado en casa de esta mujer. Se la localizó tras hacer un chequeo por todas las farmacias de la zona en la localidad de Cabanillas.

La psicóloga Lara Ferreriro, colaboradora de Espejo Público, habla con esta mujer que estuvo condenada a 5 años de cárcel. Esta mujer tiene 50 años y cuenta que pese a lo que hizo en el pasado tiene que seguir viviendo. "No quiero que se me recuerde como la chica que va por un hospital llevando bebés, esa no soy yo", lamenta.

"La mente me jugó una mala pasada porque acababa de perder a mi cuarto bebé"

Cuenta que ese día su cabeza le jugó una mala pasada porque acababa de perder a su cuarto hijo. Recuerda la secuencia borrosa y lo último que tiene en mente es verse con el niño en brazos. Reconoce que no lo planeó, entró en la habitación, cogió al niño cogió y se lo llevó.