Habla el padre que olvidó a su bebé en el coche en Sanchinarro: "Me llamaron por teléfono y me despisté"

MADRID | FALLECE UN BEBÉ DE 24 MESES

La muerte de un bebé de 24 meses al que su padre olvidó en el coche cuando tenía que haberlo dejado en la guardería ha conmocionado al entorno de la familia. Según ha trascendido el padre declaró a las autoridades que el fatal despiste vino cuando recibió una llamada de teléfono que le distrajo. "Me llamaron por teléfono y me despisté", declaraba. El hombre, que tenía que dejar a la pequeña en una guardería de Sanchinarro (Madrid), la olvidó en el interior del vehículo y se dirigió al metro ligero para ir al trabajo. En una primera instancia la Policía le tomó declaración por un posible homicidio imprudente. Tal y como ha podido saber 'Espejo Público' aunque ahora mismo está a disposición del juez todo apunta a que no será procesado.