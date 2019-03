"Le gustaba hacer algo de daño a las mujeres. No las tenía respeto"

El testimonio de un amigo de Juan Carlos Aguilar a Espejo Público ha sido muy esclarecedor sobre la personalidad del falso monje shaolin. José María, que es como se llama esta persona, ha reconocido que a Juan Carlos le gustaba "hacer algo de daño a las mujeres. No era muy respetuoso con ellas".

"Hace dos años me dijo que algo le rondaba en la cabeza, que no era normal, que no me asustaría. Le intenté ayudar pero me dijo que no le diera importancia. Le encontraba despistado. Intentando huir de la gente", afirma. Poco después comenzó a perder el contacto con él.

José María desvela una personalidad muy definida por parte de Juan Carlos. Machista, racista y homófobo, Juan Carlos Aguilar decía que los inmigrantes y las prostitutas sólo venían a propagar enfermedades en nuestro país. "Yo creo que estaba un poco acomplejado con su estatura", dice José María. "La verdad es que me ha tenido engañado", se lamenta.

En cuanto a la relación de Juan Carlos con su hermano, José María asegura que "su hermano era un prepotente que le hacía sufrir mucho, pero no le maltrataba porque le quiería enseñar las artes marciales".