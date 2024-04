Guerra de okupas en un edificio de Madrid: una capo de la mafia alquila habitaciones por 300 euros

Gritos, amenazas, golpes... Es lo que se escucha cada noche en la ya bautizada "casa de los horrores" del barrio de Usera, en Madrid. Es un bloque de propiedad bancaria donde se ha desatado una guerra de okupas. Y es que "todo el edificio es de okupas", cuenta a Más Espejo Vladimir, uno de ellos.

Pero este mundo de ilegalidad tiene un doble fondo. Rosa, de 62 años, otra de las okupas, se ha hecho dueña del edificio, según explica Vladimir. Al parecer, tiene un enfrentamiento con las personas que viven allí, y las intenta echar para realquilar esos pisos a otros okupas. Es la capo de la mafia okupa.

"Es la cuarta vez que ella me agrede, la última fue con un martillo"

Rosa hace la vida imposible a los pocos vecinos que quedan para que se vayan. Cuando se van, tira la puerta al suelo y vende o alquila esos espacios. Hablamos de 300 euros semanales por una de las habitaciones o 3.000 euros al mes. Si no pagas, te extorsiona. Vladimir, que es de origen colombiano, es de los que más problemas tiene con Rosa. "Esta es la cuarta vez que ella me agrede. Esta vez fue peor porque ya tentó con un martillo, y me tocó salir a correr. Me mató a mi perra. Me la envenenó", narra. Dice, incluso, que es racista y le insulta por ser sudamericano.

Este fin de semana se alcanzó uno de los picos de violencia más altos hasta el momento. "El domingo me atacó, me arañó, la policía le quitó el martillo. Ella es muy manipuladora y la policía no se la llevó. Momentos posteriores volvió a atacarme con la llave inglesa. Volví a llamar a la policía y ahí ya la detuvieron. Tengo diez vídeos en una hora donde esta señora me amenaza, donde me persigue por todo el barrio", detalla este joven de 27 años. En algunos de esos vídeos se escucha a Rosa decir "te voy a dar con la llave inglesa en la cabeza" o "eres un sinvergüenza".

"Para evitar problemas le di 500 euros pero a la semana me volvió a molestar"

A raíz de estos incidentes, está actualmente detenida y tiene una orden de alejamiento hacia Vladimir. Además, la mujer acusa a Vladimir y a sus amigos de traficar con drogas. Pero, el equipo del programa no ha hallado indicios de eso cuando ha accedido al domicilio. "No tengo plantación de marihuana como dice ella. Yo nunca he trabajado con drogas. Yo no tengo nada que ocultar", aclara el joven.

El chico ha contado que lleva más de 20 días sin poder trabajar después de esta situación. También ha aclarado que no tiene los papeles en regla y cobra unos 800 euros mensuales, por lo que no puede costearse una vivienda para salir de ese calvario. De hecho la presión es tan alta que "para evitar problemas le di un dinero, 500 euros, pero a la semana me volvió a molestar". Es la ilegalidad dentro de la ilegalidad. Y la tensión y las peleas se trasladan a la calle, incluso a la cola del supermercado, salpicando al vecindario. ¿Conseguirá este edificio de Usera encontrar la paz?