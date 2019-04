Las guarderías públicas de la localidad canaria de Telde cierran por falta de presupuesto

La situación municipal de la localidad de Telde es dramática. Sus arcas están tan vacías que para el nuevo curso escolar no hay dinero para mantener las guarderías municicipales. Telde intenta que las facturas las paque el Gobierno de Canarias, pero éste tampoco tiene dinero. En medio de todo este lío, 500 familias sin recursos ven como sus pequeños se pueden quedar en la calle en este curso.

Ana y Débora son dos casos reales de este problema. No tienen recursos para llevar a sus hijos a una guardería privada y si no les pueden llevar, tampoco dispondrán de tiempo para salir a la calle a buscar un trabajo. En la guardería también trataban algunos problemas en el habla de sus hijos. Ahora, sin esa ayuda, no se pueden permitir un tratamiento privado.

Acogiéndose a la nueva ley de las administraciones locales, el consistorio de Telde dejará de prestar este servicio de guarderías públicas alegando déficit. Los trabajadores de estas han propuesto medidas como quitarse una paga o bajarse el sueldo y la Asociación de Padres propuso que se subieran algo las cuotas, pero el Ayuntamiento lleva desde marzo anunciando el cierre. "El Ayuntamiento no tienen ni competencias ni dinero para esto", dicen desde el consistorio.