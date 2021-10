Un grupo de abogados ayuda gratuitamente a los afectados por el volcán: "No está en el cerebro colectivo la necesidad de asegurar los bienes"

Los afectados por el volcán de La Palma (Canarias) necesitan consejo y ayuda para saber cómo solicitar las ayudas. Dulce García es abogada y encabeza un grupo de letrados que van a asesorar de forma gratuita a los afectados. La iniciativa parte del colegio abogados de Santa Cruz de La Palma en colaboración con la Junta de Gobierno. Ya hay 25 abogados que se han apuntado voluntariamente y otros que aunque no asisten de manera presencial colaboran con temas de documentación desde otros lugares de la Península.

La cobertura de los agroseguros ante esta situación es otra de las preocupaciones de los afectados. Explica la abogada que dentro de las excepciones del consorcio de compensación de seguros, una son los seguros agrarios, pero no están cubiertos por el consorcio que es la entidad pública que cubre en catástrofes en los que no alcanza la póliza ordinaria. "Salvo que estuviera especialmente pactado no está cubierto", mantiene.

Sin embargo, matiza que hay extensiones en cada seguro y por ello hay que ver cada póliza por separado. Señala que en los daños por calor o incendio pueda solicitarse algo.

Recomienda a los agricultores afectados que se acerquen a una delegación de la empresa pública que se dedica a la gestión del entorno rural del Gobierno de Canarias. Desde aquí se asesora diariamente a los afectados en explotaciones agrarias. "Que se acerquen porque se va a establecer una línea de subvenciones y ayudas fuertes para el sector".

Según las últimas cifras que nos aporta el satélite Copernicus la lava ha afectado por el momento a 680 hectáreas de terreno y se ha llevado por delante 1.548 edificaciones. En cuanto a las ayudas, el Gobierno ha garantizado unos 300 millones de euros: 10 de ayudas directas, un plan de reconstrucción de unos 241 millones y un plan de empleo con 60 millones. A todo esto se le suman 6millones de euros que ya ha desplegado el Consorcio de Seguros.

Sobre los seguros del hogar, afirma la abogada que la mayor parte de los seguros son a través de hipotecas porque "no está en el cerebro colectivo la necesidad de asegurar los bienes". Reconoce que quizá no han sido muy "conscientes del nivel de riesgo del lugar en el que se encuentran".

Para la letrada el problema ahora es que la mayor parte de las ayudas terminan ahí, los paquetes están en bruto y no hay baremos de la distribución de esas ayudas. "El nivel de gravedad lo determinarán los baremos que se establezcan", añade.

