Estas son las ayudas económicas para los afectados por el volcán de La Palma que ha aprobado el Gobierno

Los afectados por el volcán de La Palma (Canarias) se cuentan ya por centenares, y exigen ayudas inmediatas. Un paquete de ayudas que este martes aprueba el Consejo de Ministros.

Centenares de familias han perdido sus hogares y subsisten gracias a la solidaridad de los voluntarios y vecinos que trabajan para que a los afectados no les falte de nada. Una solución temporal que todos aceptan. Sin embargo, exigen una compensación para poder empezar de nuevo. Muchos de ellos no solo han perdido sus casas, si no también sus plantaciones, negocios o modo de vida que se han quedado sepultados por la lava del volcán.

Las dos ayudas principales de emergencia aprobadas hoy, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales permitirán la inyección de dos vías económicas principales:

1. Cinco millones y medio de euros para que el Gobierno canario compre viviendas. En este primer paquete de urgencia entrarían 107 millones. Las casas tienen que estar en condiciones para ser ocupadas de forma inmediata por las familias afectadas.

2. En la segunda partida de ayudas se contempla el envío de 5 millones de euros para la compra de bienes de primera necesidad.

