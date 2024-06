Granada, paraíso del enganche ilegal a la luz: "El 65% están relacionados con el tráfico de marihuana"

El martes, el periodista de Espejo Público, Javi Fuente, se desplazaba a la localidad granadina de Atarfe para informar sobre los hechos que ocurrieron el lunes. Una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico desembocaba en un enfrentamiento de los vecinos contra los agentes.

Algunos vecinos acusaban a uno de los guardias civiles de haber golpeado a un menor en el pecho, que respondió destrozando a palazos uno de los vehículos de la benemérita.

"No me gustaría vivir ahí"

Los vecinos del barrio en cuestión niegan cualquier tipo de implicación en el contrabando o tráfico de marihuana, cuyas sospechas llevo a los agentes al lugar. Los continuos problemas con el suministro eléctrico de la zona parecen estar motivados por el cultivo de esa droga en algunas viviendas, que alimentan los focos necesarios con enganches ilegales a la red.

Al ver las condiciones y ambiente que reinan en el vecindario, la periodista y colaboradora del programa, Ana Iris Simón, relataba una anécdota personal y expresaba lo siguiente: "No sé sí es un gueto pero no me gustaría vivir ahí".

Por su parte, el también periodista de Espejo Público, Rubén Amón, consideraba que "a estos barrios les conviene esta anomalía porque es donde perseveran unas condiciones muy precarias, pero también muy proclives a la falta de integración y a la comisión de delitos. Estas zonas aisladas son peligrosas en los términos de convivencia, pero su precariedad es la que garantiza la estabilidad del gueto".

El problema subyacente

En las últimas semanas han sido numerosos los titulares sobre operaciones de las autoridades en cantidad de enganches ilegales a la red de suministro eléctrico. Estas operaciones se han producido, en su mayoría, en unas cuantas poblaciones repartidas por la provincia de Granada. Derivados de ellos, los problemas que desencadenan, como sobrecargas en la red, o subidas y bajadas de tensión, y que esconden en muchos casos alguna relación con actividades delictivas.

Javi Fuente se desplazaba este miércoles a uno de esos municipios, Órgiva. Casualidad o no, encontraba a varios operarios de una compañía eléctrica realizando trabajos de reparación tras una avería por lo que parecía una sobrecarga en la instalación en un bloque de viviendas.

"El 65% están relacionados con el tráfico de marihuana" afirmaba el periodista sobre los enganches ilegales a la luz. Poco después informaba que en el edificio colindante al de la avería se habría llevado a cabo una operación que descubría 20 viviendas conectadas de esta forma a la red, procediendo al corte de los mismos.

Mafias internacionales

A unas pocas calles de distancia se encuentra una vivienda donde recientemente se desarrollaba parte de una operación policial que se saldó con 22 personas detenidas, a las que se les investiga por supuesta pertenencia a una organización turca que traficaría con marihuana.

La lucha contra el narcotráfico, concretamente contra el cultivo y contrabando de la mencionada droga, ha hecho que, según el periodista, las autoridades se refieran a Granada como "la milla de oro del cultivo de marihuana en toda Europa".

Atarfe, Pinos Puente, Láchar o Iznalloz, son otras de las localidades en el punto de mira, pero esta vez ha sido en Órgiva, una de las más conflictivas según los agentes, donde las autoridades descubrían 65 viviendas 'enganchadas' y relacionadas con la marihuana.