Vecinos de Atarfe destrozan con barras de hierro y piedras un coche patrulla de la Guardia Civil

Las imágenes de esta revuelta son impactantes. Un barrio de Atarfe (Granada) ha asediado un coche de la Guardia Civil, golpeándolo con barras de metal y piedras. Los vecinos se quejan de que no disponen de luz, no tienen contadores. Se les ha cortado el suministro porque se rumorea que en sus casas se trafica con droga. Los vecinos están indignados, no esconden que acceden a la luz de manera ilegal: "Se pincha la luz porque no nos ponen contadores".

"Lo ha roto con sus motivos"

Nuestro compañero Javier Fuente ha estado con ellos. Los vecinos nos cuentan qué sucedió y cuál es su situación. En lo que respecta a la revuelta, hemos hablado con los padres del niño de 14 años que destrozó el cristal del vehículo con una barra metálica. Asumen que su hijo agredió al coche. "Mi hijo habrá roto un coche, lo ha roto con sus motivos". Pero argumentan que fue la respuesta a una agresión previa por parte del agente: "Lo ha tirado al suelo y le ha pegado un puñetazo", alega su padre.

Este acto es delictivo. El chico al ser menor tiene responsabilidad penal, pero a razón de su edad. Los padres también tendrán que responder por él.

¿Un conflicto por estereotipos?

Después de este suceso la Guardia Civil está atemorizada y se siente totalmente insegura cuando patrulla por este barrio tan conflictivo. Los vecinos no dan crédito de la situación que están viviendo. Se les acusa de consumir y traficar con marihuana. Su enfado es enorme: "La mala fama es por ser gitanos". Ellos defienden que no venden esa sustancia y que cualquiera que quiera puede revisarlo.

"Nos tienen como perros"

Nuestro compañero lo ha hecho y, efectivamente, no hay rastro. La posibilidad de que en alguna de las casas se consuma o se distribuya está ahí, pero los vecinos piden justicia. Todos los allí presentes no quieren seguir viviendo en esas condiciones, "nos tienen como perros". Y menos por culpa de otros, "Yo veo lógico que donde cojan marihuana que quiten su luz".

Cuestión de vida o muerte

El barrio entero está sin luz y mucha de la gente que reside en esas casas la necesita para sobrevivir: "Aquí hay muchísimos enfermos que dependen de una máquina". Hasta cuarenta euros de luz necesitan algunas familias para poder seguir con vida, muchas personas necesitan maquinaria para poder respirar.

Incluso la gente que estaba al corriente de los pagos ha sufrido el corte de luz. Los vecinos no pueden más: "Si tenemos que pagar pagamos". Están dispuestos a hacer lo que sea por recuperar el servicio, "estamos luchando por la luz". ¿Lo conseguirán? En el aire también está si tendrá repercusión o no la agresión al coche de la Guardia Civil. No se descartan detenciones.