Gran Hotel, la serie que reconcilió a Concha Velasco y Juan Luis Galiardo

"Estoy contenta y deseand o ver la segunda temporada", así de rotunda se ha mostrado [[LINK:SECCION|||1004762|||Concha Velasco ]] en Espejo Público. Gran Hotel, una de las mejores series más vistas de la pasada temporada, vuelve a la noche de los miércoles en Antena 3.

La popular actriz ha aprovechado la ocasión para desvelar algunos de los secretos del rodaje de la serie. Concha Velasco no ha ocultado sus diferencias personales con el fallecido Juan Luis Galiardo. "Es cierto que Juan Luis y yo no teníamos una buena relación personal. La directora me dijo si yo tenía algún problema en trabajar con él, a lo que le respondí que no. De hecho, sentía una gran admiración por él".

Concha Velasco va incluso más allá. "Hubo una relación tan maravillosa en la interpretación, que me ganó. He de reconocer que me ganó. Un día me dijo, si mañana me llamas, sabré que me has perdonado. Y yo le llamé. He de reconocer que uno de los momentos más tristes que yo he pasado este año ha sido su pérdida", ha confesado la actriz.

Asimismo, Concha Velasco ha querido resaltar la participación de los actores más jóvenes de la serie. "Me molesta mucho las críticas a los actores jóvenes. Hay actores como Yon González que no solo está para comérselo, sino que encima es un gran actor. O la mismísima Amaia Salamanca, otra de esas grandes actrices. Joven, estudiosa y muy trabajadora. Es un placer trabajar con todos ellos", concluye.