PRIMER TESTIMONIO DE UNA MONJA MIGUELIANA

En Espejo público hemos hablado con Lorena, una de las monjas de la congregación de los "Miguelianos". Asegura que no son ciertas las acusaciones que se están virtiendo contra la congregación. "Mi gran dolor es que mis propios padres no me creen. Tenía celos de Miguel Rosendo", afirma. "Miguel jamás ha abusado de nosotras".