Gonzalo Miró, sobre el condenado por violencia de género que ha pedido cambiar de sexo: "Es un jeta más allá de que sea un criminal"

El presunto delincuente conocido como Yino Alemán, investigado por un delito de prostitución de menores, inducción a la prostitution, agresión sexual y abuso sexual ha solicitado un cambio de sexo. Se ha cambiado su nombre en el registro porque solicita ingresar de inmediato al módulo de mujeres del centro penitenciario. Yino Alemán está en huelga de hambre porque no le ingresa en el módulo de mujeres de Juan Grande.

Actualmente este individuo se encuentra en prisión preventiva. A su llegada al centro penitenciario la dirección evaluó el caso siguiendo el protocolo para las personas trans. La prisión ha tomado algunas medias excepcionales. Está en una celda individual y se garantiza que solo sea cacheado por un hombre. Según ha podido saber Espejo Público el preso ha solicitado un kit higiénico femenino que incluye, entre otros objetos, compresas. Pide el traslado a un módulo femenino, ha iniciado una huelga de hambre y está bajo el protocolo de prevención de suicidios con otro interno que le acompaña constantemente.

"La ley trans es un disparate"

El periodista Juan Soto Ivars señala que "los psiquiatras no tienen nada que decir y la ley trans es un disparate". Recuerda el caso de los militares que han pedido un cambio de sexo y no de nombre para acogerse a beneficios. "Si mañana pasa que un tío mata a su mujer y hace ese cambio de sexo en el registro ya no puede ir por violencia de género". "Se hace una ley que deja sin efecto el cambio porque la propia ley te dice que la identidad de género es lo que tú sientas de forma interna y sin atenerte a nada más", matiza.

"El problema es que algunos hombres usen el ser trans como si fuera un juego de cartas"

Carla Galeote, abogada y feminista, explica que la ley dice que si ese cambio registral se ha hecho una vez que el delito se ha cometido se te juzga con el género inicial y si lo haces después la prisión tiene que evaluar si hay peligrosidad para que te cambien o no de módulo. "A este señor se le ha evaluado y por mucho que diga que es mujer no le tienen que cambiar al módulo femenino. El problema es que algunos hombres usan el ser trans como si fuera un juego de cartas".

"No hay ningún caso en España de ningún hombre que haya decidido cambiarse el género y haya recibido ningún beneficio porque es fraude de ley", añade.

"Creo que en la mayoría de los casos ha habido un buen uso de la ley"

Gonzalo Miró, colaborador de Espejo Público, señala que "todos están de acuerdo en que este tío es un jeta más allá de que sea un criminal". Sin embargo, sí cree que en la mayoría de los casos ha habido buen uso de la ley.

Por su parte, Rubén Amón apunta a que las imperfecciones de una ley se deben corregir. "Es el ámbito de la arbitrariedad el que concede al sujeto sentirse de una manera, es el que convierte en imposible casi el delito de ley". "Al final la decisión la tiene que tomar un funcionario que esta trabajando en el registro o el juzgado del registro civil".

