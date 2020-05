Goirigolzarri: "Toda crisis genera oportunidades y ahora hay que fortalecer las debilidades económicas"

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, considera que la reforma laboral ha supuesto que desde el 2013 se han creado 3 millones y medio de puestos de trabajo en España y supuso la creación de la figura de los ERTE. No cree "que toque ahora hacer una enmienda de la reforma laboral". Y en todo caso considera que tendrían que ser sindicatos y empresarios quienes la llevaran a cabo con el diálogo.

Piensa que es difícil trazar previsiones económicas para el futuro tras el impacto de la crisis del covid-19, pero sí se puede hablar de escenarios. Considera que lo más útil es pensar en el año 2021 y en cómo salimos con rapidez de este impacto. "En primer lugar en preservar las rentas que se han perdido y el tejido empresarial, solo si preservamos saldremos más rápido", puntualiza.

"Ahora tenemos que hacer de la necesidad, virtud"

Señala que hay que pasar a una segunda fase en la toma de decisiones económicas que contemple cuestiones más 'micro' de sectores concretos. Goirigolzarri advierte que tras esto hay que prepararse psicológicamente para una 3ª fase: "Hacer de la necesidad virtud y dar un salto cualitativo en la economía"."Hay que pensar que toda crisis genera oportunidades y ahora hay que fortalecer debilidades que existen en nuestra economía", añade.

"El impacto que sufra la banca tras la crisis del covid-19 será digerible"

Ubica ese salto cualitativa en el mundo de la digitalización: "Todos hemos hecho un máster en digitalización. Si me llegan a decir que el 95% de los servicios centrales de Bankia estaba teletrabajando ahora no me lo hubiera creído. Eso significa que nos tenemos que adaptar a ese mundo". Fija ese salto de la digitalización en la formación a todos los niveles.

Cree el presidente de Bankia que el impacto que sufra la banca tras la crisis del coronavirus será en todo caso "digerible" y nada comparable con la crisis que sufrió el sector en el año 2012 "cuando ni había capital ni liquidez".

"Si comparamos la reacción del BCE en 2009 o 2012 es muy distinta a la de la actualidad. Ahora está inyectando liquidez, la Comisión Europea se está moviendo y se discute un segundo paquete de ayudas". Pese a ello, cree que hay que ser consistentes de que en el corto plazo hay que reactivar la economía pero cuando se llegue a una situación de "mayor normalidad" hay que ser muy realistas y "hacer repasos". "Ahora mismo hay que apoyar a las familias y a las empresas", ataja.

No cree en las previsiones económicas, porque "los seres humanos transformamos la realidad". Cree que la recuperación económica será en 'V', pero no será una 'V' muy abrupta. "El Banco de España dice que no alcanzaremos el PIB del 2019 hasta el primer trimestre del 2022 y sobre eso hay que trabajar, en apoyar a las empresas".

"Eliminar el dinero en metálico sería la mejor manera de luchar contra la economía sumergida"

Con la llegada del covid-19 se ha puesto en entredicho la utilidad del dinero en metálico. Para Goirigolzarri limitar el uso del dinero en metálico tendría grandes ventajas, no solo para evitar contagios de coronavirus. "Sería la mejor manera de luchar contra la economía sumergida que es un tremendo problema para España. Cuando las cosas van bien no se ingresan impuestos y cuando van mal esas personas quedan desamparadas. Si quitar el dinero en metálico significa que desaparezca la economía sumergida, que desaparezca el dinero en metálico", matiza.

