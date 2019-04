Giro en las posiciones de los líderes catalanes sobre la independencia

El ejemplo más claro, el de Joan Tardà. También Puigdemont ha cambiado sus perspectivas respecto a su trabajo por la independencia. Artur Mas prometió que no se iba ningún banco ni empresa y ahora admite las consecuencias. Santi Vila defendió la dignidad de entrar en prisión por el 'procés'. Además, Carme Forcadell no dudó en decir: "No daremos un paso atrás".