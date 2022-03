Anfisa es periodista ucraniana y reside en España. Lleva desde el día 3 de marzo sin comunicarse con sus padres, que actualmente se encuentran en Mariúpol (Ucrania), blanco de los ataques de las fuerzas rusas en la guerra.

Asegura que toda la infraestructura de la ciudad está destrozada. Ella vive en la parte izquierda de la ciudad. El río divide Mariúpol en dos y esa zona donde vivían unas 130.000 personas hoy ha quedado reducida a ruinas. "La gente está totalmente desesperada y no tienen miedo a la muerte ninguno. Salen de los refugios y buscan señal para intentar comunicarse. Ya no buscan salvarse después de lo que han visto con los corredores humanitarios".

Preparan los mensajes por la noche y salen a primera hora de la mañana para mandárselos a sus familias, señala Anfisa. Son mensajes para consolar a los suyos donde les dicen que están vivos. "Siempre piensan en los demás y cuentan cualquier información que sepan".

Explica esta ucraniana que Mariúpol se mostró como la última fortaleza se la soberanía ucraniana en la última intervención rusa en 2014. "Ha sido una agresión bélica militar rusa enmascarada como la guerra civil. La gente de Mariúpol lo sabía desde el principio". Cuenta que cuando la propaganda rusa intentó levantar manifestaciones prorusas para justificar su conquista tan solo salían a la calle 500 personas y de ellas el 99% tenían paga por salir en esta manifestación.

"Pagaban a estas chicas que a lo mejor ahora están ahí sitiadas, dando vueltas con los manifestantes y les decían que así les defenderían del ataque de los ucranianos patrióticos. "Por su puesto tienen valores que no permiten ofender ni a una mujer ni a un niño y ellos lo saben prestamente por eso se protegían como escudo con estas chicas indefensas".

Mariúpol es una ciudad que no tiene refugios antibombas como los de Kiev, son más bien sótanos. "Se refugian pero realmente se entierran". Su padre tiene una casa particular y Anfisa tiene fe de que tenga la gran suerte de que no le vayan a afectar los ataques.

