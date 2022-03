Rafael Dávila, general de división: "Si Putin es capaz de envenenar en una mesa de negociación lo mismo le da apretar el botón nuclear"

Alberto Priego, experto en relaciones internacionales cree que el presidente de EEUU, Joe Biden, ha matizado las declaraciones en las que pedía la salida de Putin porque los aliados europeos no se encontraban cómodos con esas palabras. Priego considera que "Putin no puede seguir gobernando, ha cometido crímenes de guerra, ha llevado a Rusia a un aislamiento y ha perdido credibilidad. Probablemente su salida permitirá a Rusia integrarse en las estructuras occidentales igual que ocurrió con Milosevic".

Piensa que "hay mucho miedo en Europa" y estos estados han planteado que las palabras del presidente Biden no eran adecuadas. Por su parte, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha reconocido que echar a Rusia completamente del territorio ucraniano es imposible. Cree que "la postura de Zelenski es acertada e inteligente porque está minimizando las concesiones".

El general de división retirado Rafael Dávila cree en el momento de negociación que se encuentra la guerra hay que tener especial cuidado. Le pareció imprudente le declaración del presidente Biden porque "entre jefes de Estado a ese nivel no se puede lanzar un insulto". No cree que Putin haya intentado envenenar a algunos de los negociadores de la parte de Ucrania: "Estoy convencido de que no ha habido envenenamiento de ningún tipo, sino, estaríamos a punto también de darle al botón nuclear porque un tío que es capaz de envenenar en una mesa de negociación a 3 participantes lo mismo le da apretar el botón nuclear".

