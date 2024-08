Gema López, sobre el cambio físico de Antonio Tejado tras un año del robo a María del Monte: "Es brutal"

Se cumple un año de una de las noches más traumáticas de la vida de María del Monte. La cantaoray su pareja, la periodista Inmaculada Casal, fueron víctimas de un robo en su hogar, en Sevilla el pasado 24 de agosto de 2023. Al menos cinco personas asaltaron la vivienda forzando la puerta principal, y logrando desvalijar la caja fuerte, haciéndose con joyas y otras pertenencias por un valor de cerca de un millón de euros.

No obstante, la verdadera sorpresa vino después. La investigación concluyó que entre los delincuentes se encontraba el sobrino de la cantante, Antonio Tejado, así como otras personas de su entorno. La policía detuvo a ocho personas, acusadas de pertenecer a una banda. Tejado pasó más de 90 días en prisión, hasta que el juez decretó su libertad sin fianza. Acusado de ser el autor intelectual del robo, y a la espera de juicio, tiene prohibido acercarse menos de 500 metros a su tía, e Inmaculada Casal, además de no poder salir de España.

Durante el juicio, trascendieron las declaraciones de María del Monte y la periodista. La primera reveló que: "Uno de los asaltantes me dio un empujón y me dijo: 'Tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o me llevo a la niña y la mato", mientras que Inmaculada Casal recuerda: "Vi a un hombre con la cara encapuchada, todo vestido de negro. Me puso la almohada encima de la cabeza y empieza a presionarme y a darme golpes".

¿Qué ha sido de su vida tras salir de prisión?

Antonio Tejado se ha dejado ver durante el verano en algunas playas junto a su familia, e incluso yendo a comprar. Gema López revela que ha pasado "muy poco tiempo en Sevilla", desde que salió de prisión: "Va y viene cada 15 días porque tiene que firmar, pero es consciente que la prensa le está siguiendo, que hay guardia, sobre todo en casa de su madre y el bar, y entonces decide irse a la playa".

López continúa desvelando que "su entorno más cercano le sugiere que se someta a algún tipo de consulta psiquiátrica, después de que ha pasado todo esto (...) yo creo que él desoye los consejos de la gente que tiene alrededor y además hay un exceso de protección y de celo entorno que a mí me parece excesiva", afirma en relación con la madre de Tejado.

De forma paralela, el colaborador de Espejo Público, Aurelio Manzano, afirma que: "Él está, desde el primer momento, absolutamente seguro (...) está muy tranquilo", mientras que Alonso Caparrós, en la misma línea, observa que no parece exteriorizar la posible preocupación. "Una cosa es que te sientas inocente y otra es que actúes con total normalidad", distingue Álvaro Rey.

El programa ha querido mostrar el cambio físico que tuvo su Antonio Tejado, tras su paso por prisión."Es un cambio brutal", reconoce Géma López, que continúa afirmando: "Creo que ha cogido muchísimo peso". Caparrós, por el contrario, precisa: "Puede haber cogido peso, pero yo le veo saludable, no abandonado", concluye.