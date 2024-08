Gema López desvela que habló con Sara Carbonero tras la polémica por su ruptura: "Entono el mea culpa"

Ayer en el plató de Espejo Público se vivieron momentos de tensión. Los colaboradores del programa quisieron analizar todos los detalles de la supuesta ruptura entre Sara Carbonero y Nacho Taboada, después de que la revista HOLA confirmara la información. Gema López, y Arnau Martínez se encontraban haciendo un repaso de las fechas claves en la relación de la pareja, cuando se vieron interrumpidos por una llamada del equipo de la presentadora de televisión.

Gema López ha querido explicar lo sucedido, tras hablar directamente con la protagonista de la historia. López recuerda que en el último programa: "Una persona del círculo de Sara le manda un mensaje a Arnau, y en ese mensaje bueno, pues se advierte un poco que cuidado con determinadas informaciones, que pueden dañar su imagen, que se pueden emprender medidas legales, y a mí eso me enfada", reconoce la colaboradora.

En la llamada con Sara Carbonero, Gema López desvela que comienzan hablando "sobre el motivo del enfado", y a continuación le pudo plantear varias preguntas. "Desde hace unos días el entorno de Sara está nervioso porque el hecho de que una revista, como la revista 'Semana' confirmase que la relación continúa, pero que una revista como HOLA anunciase la ruptura, ha provocado que la mayoría de los periodistas, y entono el 'mea culpa'", precisa López, "demos por hecho que la información de HOLA es la válida", asegura refiriéndose a las buenas relaciones que ha mantenido tradicionalmente la segunda revista con Carbonero.

Solo contactó con dos medios

De igual manera, recuerda que el entorno de la periodista desmintió la ruptura a Arnau Martínez, lo que dio pie a nuevas especulaciones sobre los motivos ocultos en este choque de informaciones. Durante la llamada, Sara Carboneroaseguró: "Conmigo personalmente no han hablado, y las únicas personas con las que yo he hablado, o mi representante ha hablado son la revista 'Semana' (...) y Arnáu".

De esta forma, Gema López finalmente descarta la ruptura y explica qué aspectos habrían contribuido a alimentar los rumores. La madre de Sara Carbonero, que "no estaba atravesando por un buen momento de salud", se mudó con su hija, lo que "trastoca los planes y el proyecto que yo puedo tener", sostiene poniéndose en su lugar.

La relación pasó por momentos difíciles

"Me insiste Sara, el foco de atención se centra en lo prioritario, y para ella lo prioritario en este momento son sus hijos que son menores y es su mamá, y esto hace que se pasen por momentos difíciles en la relación, que hay que encajar determinadas piezas, que no todo siempre se entienda, pero que Nacho en todo momento ha estado apoyando a Sara", continúa narrando.

De igual manera, el viaje a Lanzarote se debería a motivos familiares:" Ella me puntualiza que el hecho de que tú no metas a mis hijos y se hable que me he visto con otra persona, puede ser malinterpretado".

Gema López concluye desvelando un último alegado de Sara Carbonero sobre su relación: "Hemos logrado reconducir, y hemos logrado ajustar, nos queremos y queremos seguir juntos, y los planes que nosotros teníamos de futuro, aunque durante un tiempo ha habido que aparcarlos, queremos seguir llevándolos a cabo".