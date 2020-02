García Page, sobre la mesa de diálogo: "Si el independentismo se acaba a base de abrazos, lo firmo ahora mismo"

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha comentado este jueves en Espejo Público el reciente encuentro entre Torra y Sánchez y también el tema de los presupuestos, puesto que el Congreso está debatiendo y votando el techo de gasto como primer paso para dichos presupuestos.

"Estoy convencido de que saldrá hacia adelante, el presupuesto que está en vigor es el de la época de Rajoy, la pregunta que habría que hacerse es, ¿si el presupuesto hubiera sido un primer presupuesto del gobierno de Pedro Sánchez, en que ritmos nos moveríamos para cambiarlo?, probablemente sería muy diferente", señala.

En cuanto al recibimiento en el encuentro en Moncloa entre Sánchez y Torra en la primera mesa de diálogo, García Page señala: "No quiero ese tipo de recibimiento ni creo que lo necesitemos nadie porque nosotros vivimos en la normalidad constitucional. Si yo pudiera mañana aventurar que se va a acabar el independentismo a base de abrazos, lo firmaba ahora mismo".

Considera que si el "PSOE no dependiera de los independentistas, no sería igual" y cree que "hay mucha tela que cortar" en este debate y que estas reuniones se producen desde la "exigencia independentista". Según dice Page, lo negativo es que se piense en Cataluña que la autodeterminación es posible, "se trata de que en España las instituciones pueden discutir, pero las reglas del juego no dependen solo de dos gobiernos".

Sobre Junqueras, asegura: "El problema que tiene es que no renuncia a volverlo a hacer de la misma manera y así es casi imposible 'perdonarlo'. Ellos mismos tienen que aclararse y asumir que el único marco en el que hablar es la constitución".

