Kiwa tiene 79 años y es adicta a comprar ropa: "Tengo mil y pico vestidos seguro"

Kiwa Monrabal tiene 79 años y se considera adicta a comprar ropa. Tiene los armarios llenos de prendas para seguir su lema: no repetir modelito ni un día. "Prefería comprarme un vestido a una sortija", asegura.

Es una estrella en TikTok y cada día le da consejos a sus seguidores sobre cómo llevar ciertas prendas o combinar todos los estampados que existen. "A mi me divierte", dice respecto a que su nieto le grabe para las redes sociales.

Kiwa tiene claro que no se va a quedar atrás en las tendencias y que le gusta la ropa juvenil. "Tengo mil y pico vestidos seguro", cuenta. Ojo, que además tiene todo un ritual de compras que repite cada dos o tres días.

"Si hay algún vestido que no quiero o no me pongo lo dono", dice respecto a lo que hace con la ropa que ya no le gusta. ¡Dale al play!