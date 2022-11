Gan Pampols, tras el impacto de un misil en Polonia: "Convocar el artículo 5 sería ir a una guerra de tintes apocalípticos"

El teniente general en la reserva Francisco José Gan Pampols, ha analizado en Espejo Público la caída de un misil en territorio polaco que ha causado dos muertos. Señala que la probabilidad de que el misil que se lanzó sea ruso es muy baja, así como de que se trate de un ataque deliberado.

Mantiene el experto que lo más probable es que haya sido un error de lanzamiento de un interceptor ucraniano o que haya sido la consecuencia de una interceptación de un misil ruso en territorito ucraniano y que ha tenido como efecto colateral la caída de uno de los dos sobre territorio polaco.

Mantiene que el presidente polaco, Andrzej Duda, "ha encapsulado esta situación" diciendo que es un caso aislado y no responde a una acción deliberada. "Invocar el artículo 5 de defensa colectiva es un punto de no retorno con una guerra que adquiriría tonos ya apocalípticos". Apunta además que mediante un equipo de análisis forense se podrá saber con precisión el origen del misil.

Rusia estudia ahora un modelo de escalada en Ucrania que es el ataque indiscriminado a infraestructuras críticas que están afectando también a población. En la Cumbre de emergencia del G7 se desarrollará un análisis pormenorizado de cuál es la consecuencia de ese impacto en un país que pertenece a la OTAN. "Las conclusiones que sacará el organismo serán la de reforzar los modelos de defensa aérea y antimisiles en los países más próximos a la zona de conflicto adelantando sistemas que existen ya e Europa y colocándolos en posición", apunta el teniente general.

No cree que haya ninguna acción de carácter ofensivo ni que pueda interpretarse como tal para no aumentar el nivel de tensión que existe, que ya es elevado. "Ucrania está haciendo los deberes y llevando una campaña exitosa sobre el campo de batalla. La federación rusa esta demostrando determinación. Que le vaya bien no significa que Rusia no tenga capacidad para dañar al conjunto de Ucrania".