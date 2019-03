Un futuro de esperanza para Nerea

Nerea tiene 17 meses. Tiene una enfermedad rara, tan extraña que nadie sabe diagnosticarla. Solo saben que es una alteración del cromosoma 7. No puede comer, la alimentan con una sonda en la tripa. Tiene problemas de visión que ahora han disminuido con unas gafas, no habla mucho y no tiene equilibrio.

Cristina, su madre, ha tenido que dejar de trabajar para ocuparse de la niña, además tiene una hermana de tres años. "La situación de Nerea es bastante desesperada. Es muy duro". La niña necesita muchos especialistas desde psicólogos hasta terapeutas. Un esfuerzo económico que sus padres intentan costear como pueden recogiendo tapones de plástico y pidiendo ayuda a su alrededor.

La historia de Nerea ha impresionado a muchos famosos como los actores Nerea Garmendia o Jesús Olmedo, el actor ha creado una página "Todos somos Nerea" y ha organizado con otros actores un mercadillo para recaudar fondos para darle un futuro a Nerea.