El funeral de Francisco, un dolor de cabeza para los expertos en protocolo: "Es la mejor diplomacia del mundo, no se va a equivocar"

El funeral de Francisco es todo un dolor de cabeza para los responsables de su organización y Juan de Dios Orozco, experto en protocolo e imagen, ha dado las claves en Espejo Público.

Una parte del ceremonial va a ser al aire libre, en la Plaza San Pedro, y ahí se esperan unas 200.000 personas. Tal y como ha contado, lo que va a ocurrir es que el altar mayor será el lugar principal de la ceremonia. y "a la derecha, estará probablemente el cuerpo cardenalicio si no se coloca detrás como concelebrante y a la izquierda es donde van a estar las autoridades invitadas y familiares y amigos".

¿Dónde se van a situar los asistentes?

Orozco ha despejado todas las incógnitas en cuanto a los criterios de ordenación en la ceremonia. "La parte más cercana estará ocupada por familiares y amigos del papa y a continuación, en la primera fila, estarán las monarquías". Asegura que no tienen porque ser ni católicos ni protestantes, que ahí veremos desde el Rey de Jordania intercalado con los Reyes de España y que normalmente se sigue el criterio de orden alfabético en el idioma de cada país.

En segundo lugar se van a colocar los Jefes de Estado y probablemente se utilice el criterio de antigüedad ante la Santa Sede. Pero Orozco asegura que en anteriores ocasiones ha visto algo distinto y no sabe qué criterio se siguió. Porque en el funeral de Juan Pablo II justo detrás del Rey de España se colocó el presidente de la República Francesa y a su lado el presidente de los Estados Unidos.

¿Y qué pasará con Milei y Trump? Pues Orozco asegura que el lugar donde sentarse se negocia antes en los equipos de avanzada pero hay que respetar el criterio del Vaticano, que es el válido. "Dicen que es la mejor diplomacia del mundo así que yo creo que no se va a equivocar, otra cosa es que se encuentre cómodo o no en el lugar que le van a poner, que seguramente estará en la segunda fila", sentencia.

¿Se pueden ausentar del evento?

Los Reyes de Holanda ya han anunciado que no podrán asistir porque les coincide con el Día del Rey. Orozco destaca que "ellos nunca han asistido a un funeral de Estado, lo que puede sorprender es que Máxima, siendo argentina, no vaya a ir pero no se puede desligar su figura de la monarquía holandesa". En general todos deberán asistir salvo motivo de agenda muy justificado.

¿Cuál es el protocolo a la hora de vestir?

La Reina Letizia, por ejemplo, tiene que ir vestida de negro absolutamente. "Puede llevar mantilla y peineta que es algo muy español y elegante" dice el experto en protocolo. Los hombres, por su parte, deben ir con corbata negra, camisa blanca y un traje oscuro. La norma general es la de la austeridad en las joyas que se lleven "pero quizás veamos a alguien que quiera destacar y llamar la atención" sonríe Orozco.

