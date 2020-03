Francisco Franco: "No sé lo que es el franquismo, que alguien me lo explique"

Francisco Franco, nieto del dictador ha visitado Espejo Público para informar de cómo se encuentran los trámites tras reclamar la exhumación de su abuelo. Señala que la familia Franco quiere ir a un estamento menos dogmático "para poder decidir dónde enterrar a un familiar".

Denuncia que no les dejaran elegir en un sitio alternativo para enterrar al caudillo. Recuerda que ya en 2018 les pidieron el panteón de El Pardo para reclamarlo. Creyeron que era suyo y lo reclamaron en la herencia de su madre, pero finalmente Patrimonio dijo que no.

Explica que la pretensión de la familia pasa por decidir dónde enterrar a su abuelo y no quieren, en ningún caso, una compensación económica. No tenían fe en el Tribunal Constitucional porque considera que es "un tribunal político" pero era el paso previo para poder ir a Estrasburgo.

Son conscientes de que no van a volver al Valle de los Caídos y lo que quieren es enterrar al dictador y su mujer con sus hijos.

Francisco Franco señala que siempre ha defendido que el franquismo no existe: "Mi abuelo no tuvo ninguna intención de ello", afirma. "Yo no sé lo que es el franquismo, me gustaría que alguien me lo explicara", destaca.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.