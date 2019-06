Fran Rivera ha comentado las recientes declaraciones de Isabel Pantoja en una revista del corazón. Lamenta que la tonadillera hable de su padre, "solamente cuando lo necesita".

Cuenta que Isabel no se portaba igual con ellos cuando estaba su padre delante que cuando no estaba. Rivera no cree que la cantante quisiera tanto a su padre como dice "porque no le da a sus hijos lo que él quería que tuvieran".