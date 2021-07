Fran Rivera desvela la entrevista que no pudo hacer en Espejo Público: "Me hubiera encantado tenerla"

Fran Rivera termina temporada en Espejo Público. Y lo hace para disfrutar de unas merecidas vacaciones pero pensando en nuevas ideas para volver en septiembre. El colaborador ha entrevistado a algunos de los personajes más relevantes del panorama nacional.

Desde el primer momento quiso incidir en que él no era periodista y su sección se basaba en charlas, no en entrevistas. Pero esas charlas han dado de sí y mucho. Fue en una de esas charlas donde Quique San Francisco le contó poco antes de morir que creía en Dios, aunque no iba a misa y Santiago Segura le confesó que le gustaría ser creyente: "Yo creo que eso te da una seguridad y una tranquilidad", señalaba el director de cine.

La cantante Bebe era una de las primeras invitadas de la temporada. Reconocía que las noticias que habían publicado sobre ella le habían hecho daño: "A mí que me digan lo que quieran no tengo ningún problema pero me afecta que le duela a mi madre.

Uno de los hitos de su sección tuvo lugar cuando entrevistó a su hermano Cayetano. El diestro le reconocía que la prensa del corazón le había hecho mucho daño en su vida privada. El bailaor Antonio Canales le desvelaba a Fran cómo fue el momento en el que contó a sus hijos que era homosexual. "Llegué con un perro debajo del brazo y les dije: "Aquí está el maricón de España"", recordaba divertido.

Una de sus charlas más filosóficas la mantuvo con el escritor Mario Vargas Llosa, con el que reflexionó sobre el paso del tiempo: "No estamos contentos porque la vida cambia y nos hace falta una educación en la que la lectura debería ser muy importante".

Fue también en una de esas charlas donde el torero Óscar Higares le confesaba quién estaba detrás de las sugerentes fotos semidesnudo que publica en sus redes sociales. "Vamos a la playa y le digo a mi madre que me tire una fotito que voy a calentar Instagram", reconocía.

Fran agradece la oportunidad que le ha brindado el programa y reconoce que en todas las entrevistas ha aprendido algo porque todos sus invitados eran personas a las que admiraba. Dispuesto a volver con nuevas ideas Fran apunta que una entrevistada que le gustaría tener en su sección es la cantante María Jiménez: "Ella es maravillosa", destaca.

Puedes ver los mejores momentos de Fran Rivera en Espejo Público a través de Atresplayer.