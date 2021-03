Espejo Público despide al actor Quique San Francisco: "Se nos ha ido a destiempo, necesitamos más gente como él"

Una de las últimas entrevistas del actor Enrique San Francisco fue en Espejo Público. El torero Fran Rivera habló con él sobre algunos de los pasajes de su vida, la pandemia del coronavirus y el futuro.

Una charla en la que el comediante español reconoció que había hecho "todas las locuras que hay". Haciendo gala del humor tan característico que tenía afirmó que llegado el momento no se pondría la vacuna contra el coronavirus y que lo único creíble para él era la cantidad de fallecimientos a consecuencia de la enfermedad: "Creo que a mí la COVID-19 no me va a afectar, se va a asustar".

Y de la muerte también habló en alguna ocasión. "Me da miedo el dolor que puedes provocar a los que están a tu lado".

Los colaboradores de Espejo Público han recordado con cariño a Quique San Francisco. Chema Crespo ha destacado la capacidad de "reírse de sí mismo y de todo con ese punto de acidez y entusiasmo por la vida. Se nos ha ido a destiempo".

Carmen Morodo ha subrayado que era una persona "imparable que sólo ha dejado cosas positivas. Siempre buen rollo". El economista Daniel Lacalle también tuvo el placer de conocerle en persona: "Era un encanto, se llevaba bien con todo el mundo. Es una tristeza porque necesitamos más gente como él, era una maravilla".

El actor ha muerto 9 días antes de su cumpleaños, con 65 años, tras pasar varias semanas ingresado en la UCI por una neumonía bilateral.

Puedes ver la entrevista completa a Quique San Francisco en Atresplayer.