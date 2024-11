Las fotos de Raúl García que no se han atrevido a publicar las revistas: "En actitud muy complicada"

El paparazzi Raúl 'Aplausito' García y la periodista Gema López amenazaban con sacar a la luz unas imágenes que más de una revista del corazón habría preferido no mostrar al público.

Ambos colaboradores de Espejo Público advertían que se trataba de una serie de fotos con distintos protagonistas y en diversas circunstancias.

"Cuatro fotografías que todavía nadie ha visto y hoy las vamos a ver en exclusiva aquí", avisaba Gema.

"4 personajes muy famosos"

Raúl García, autor de las instantáneas, explicaba que éstas recogían a los populares personajes "en actitud muy complicada". Tal serían las situaciones que añadía: "Ninguna de las revistas se ha atrevido a publicarlas".

A continuación pasaba a dar una serie de pistas de quienes habrían sido retratados, en el sentido más literal de la palabra.

"Cuando lo veas, vas a alucinar"

Una de ellas sería "una cantante muy famosa". La artista en cuestión trataba de despistar a la prensa para acudir a un lugar comprometido. La segunda de las personas sería ni más ni menos que un intérprete de Hollywood, seguido de una mujer perteneciente a la nobleza -"una marquesa", precisaba Raúl-, y por último otra persona con la que mantenían el misterio, pero que era representada por un emoticono de una oveja.

"Se va a enfadar muchísimo"

'Aplausito' reconocía que a la hora de realizar las fotografías varios de los famosos y famosas que eran objetivo de su cámara se percataron de su presencia. Sin embargo una de las dos personas que no, según afirmaba Raúl, "se va a enfadar muchísimo"

La primera y comprometida foto

Gema López anunciaba que había llegado el momento de desvelar la primera foto y la identidad de su protagonista. Pese a estar despaldas y estar ataviada con una gorra, la famosa cantante española era descubierta por Raúl cuando entraba a una clínica de injerto capilar: "Ella es... Chenoa", desvelaba el paparazzi.

"¡Uy! que faena. Esto es una faena tío. Esto no se debe...", expresaba sorprendida Beatriz Miranda.

Mientras tanto, Gema López trataba de aclarar que el centro estético en el que entraba Chenoa, no sólo sería de tratamiento de la calvicie: "En esa clínica se hacen todo tipo de tratamientos. (...) Yo he ido a ese centro y no me he injertado".

La periodista preguntaba al paparazzi si se había asegurado que Chenoa acudía interesada en el injerto de pelo, a lo que Raúl respondía que la dedicación principalde ese establecimiento es ese mismo.

