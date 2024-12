Fernando López Miras: "Pedro Sánchez ha convocado la conferencia de presidentes obligado"

Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha hablado en Espejo Público sobre la XXVII conferencia de presidentes celebrada en Santander. Asegura que la reunión "fue frustrante" y "no sacaron nada en claro". "La primera conclusión es que Sánchez convocó la conferencia de presidentes obligado, porque habíamos recurrido todos ante los tribunales porque había incumplido el reglamento, tenía obligación y no lo hacía", señala.

Señala que los integrantes se reafirmaron en que Sánchez no tenía ninguna voluntad de llegar a acuerdos en esa cita. Se plantaron en una reunión con cuestiones como "la financiación autonómica, la sanidad, la inmigración o la vivienda", temas a los que asegura que llegaron sin papel.

Lamenta que en la convocatoria no hubiera ninguna propuesta de acuerdo. "Cada presidente dijo lo que tenía que decir y después se terminó la conferencia de presidentes", explica. Señala además que fueron 19 monólogos en los que había una nula voluntad de diálogo y consenso con "poca lealtad institucional". "Después de 33 meses, a los 10 minutos de intervención el presidente del Gobierno estuvo cortando las intervenciones".

Ha destacado que el presidente de la Comunidad Valenciana invirtió 3 ó 4 minutos de su intervención en hablar de cuestiones relativas a la DANA y "le cortó el turno de intervención como hizo con el presidente de Castilla- La Mancha que reaccionó". Él mismo le dijo a Sánchez que condonar la deuda no es reformar el sistema de financiación autonómica.

"La obligación del Gobierno es proponer un nuevo modelo de financiación"

Destaca además que desde 2014 la financiación autonómica del Estado está caducada y la obligación del Gobierno es "proponer un nuevo modelo de financiación". Señala que algunas regiones como la de Murcia han seguido siendo cada año maltratadas porque reciban menos presupuesto. "La condonación es algo por lo que quieren que pasemos porque es su compromiso", afirma.

En materia migratoria, apunta que "si la solidaridad se mide en materia de inmigrantes, en la Península hay pocos territorios más solidarios que la región de Murcia". Establece además que en la región de Murcia se están acogiendo un 5% más de menores. Tienen el mayor centro de recepción de inmigrantes desde Canarias "con nula información por parte del Gobierno de España". Piden recursos para atender con dignidad a estas personas.

"Si Vox no aprueba los presupuestos o se abstiene será por alguna cuestión partidista"

Sobre Vox, apunta que el año pasado "aprobó los presupuestos de la región de Murcia y este año son una línea continuista". Mantiene que si Vox no los aprueba o se abstiene no será por algo relativo a los presupuestos, sino por alguna cuestión partidista. "Espero que sean responsables porque no hay nada que impida que los puedan aprobar".

"Un presidente acorralado en todas sus esferas que no dé una sola explicación y se dedique a atacar a los jueces no lo he visto", sostiene. Establece que con el tema de Víctor de Aldama el Gobierno tiene que dar la cara y explicaciones.

"Se me hace imposible pensar que Junts apoye al PP"

Al del PP se le hace "imposible" pensar que Junts apoye a su partido. "Un partido que defiende la unidad de España y la Constitución, es imposible que Feijoó firme un acuerdo con Puigdemont". Sí cree que pueden apoyar alguna iniciativa dentro el chantaje pero "que haya acuerdos no es posible". "Puigdemont mantiene a un chantaje permanente a Sánchez y su estrategia puede ser apoyar al PP en algún aspecto".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.