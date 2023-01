La familia de Sandra Bermejo: "Aquí ha fallado algo. Ha habido errores"

La familia de Sandra Bermejo, cuyo cuerpo sin vida apareció en el Cabo de Peñas el 23 de diciembre, descarta que falleciera por un accidente o un suicidio, como apuntan las principales hipótesis. Ha sido la Policía Científica la que ha confirmado que los restos humanos, hallados a unos kilómetros donde se le perdió la pista, son compatibles con el perfil genético de la psicóloga madrileña.

Sus allegados esperan más investigaciones para esclarecer qué pasó esa noche y si estaba sola. "La noticia del ADN ha sido un jarro de agua fría para la familia, pero también un alivio", ha dicho Joaquín Amills, portavoz de la familia, quien ha manifestado que la investigación policial no despeja las numerosas incógnitas que se abren para los familiares sobre lo qué le ocurrió a la joven de 32 años.

No encaja el suicidio

Javier Urra, que fue profesor de Sandra Bermejo y, esta, después fue su secretaria, asegura que la nueva noticia es un mazazo para todos. "Aquí muere la esperanza, pero también se acaba una etapa de angustia", ha asegurado. También ha añadido que la idea del suicidio, desde la autopsia psicológica, no encaja bien. "El suicidio no es un hecho puntual. Se elabora antes, se va pensando, cómo, con qué medio y por qué", explicó.

Tanto Amills como Urra han señalado que continuarán buscando la verdad porque, después de todo lo sucedido, es lo que la familia necesita y quiere. "La verdad es fundamental en nuestra sociedad, pero en casos de los desparecidos es lo que puede dar paz a una familia. Así que vamos a llegar hasta el final con todos los detectives y criminólogos para saber lo que le ha sucedido a Sandra", han sentenciado.

El cuerpo en unas circunstancias ilógicas

Según explicó el presidente de SOS desparecidos, Joaquín Amills, el lugar en el que aparecieron los restos humanos va en contra de la lógica. "De haberse caído, el cuerpo de Sandra no habría aparecido contracorriente y su cuerpo iría en dirección al Golfo de Vizcaya y no hacia Galicia", explica, quien recuerda que unos percebeiros relataron a los agentes que vieron dos coches aparcados junto al vehículo de Sandra Bermejo sobre las 07:30 horas del día 9 de noviembre de 2022. "Unas declaraciones que demostrarían que no estaba sola, por lo que alguien sabe qué pasó aquella noche o aquella madrugada porque el accidente fortuito lo seguimos descartando rotundamente", ha reiterado.

El presidente de SOS desaparecidos y la familia defienden desde el principio la teoría de una desaparición forzosa y admiten que hasta que no se llegue al fondo de la investigación no contemplan el suicidio, dado el carácter y la personalidad de Sandra.