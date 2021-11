Una extrabajadora de la guardería de Fuenlabrada: "Tapaban a los bebés con mantas en la cabeza para dormirlos"

La denuncia contra la directora de la guardería de Fuenlabrada la interpuso una extrabajadora, en las últimas horas ha trascendido que todas las empleadas del centro, menos una, han ratificado en su declaración ante la policía los tratos vejatorios hacia los bebés.

Espejo Público ha hablado con Marisa, una educadora que estuvo también trabajando en la guardería y aunque fue un período muy breve ya advirtió "ciertas cosas que no van con mi forma de trabajar con los niños", y relata convencida que "eso yo no lo iba a tolerar y no quise estar ni un día más allí".

Marisa ha explicado que una de las cosas que más le llamó la atención es que a la hora de la comida se bajaban las persianas en lugar de aprovechar la luz natural. Cuando preguntó por qué le justificaron que así los pequeños estaban más tranquilos. Además asegura que "los purés venían hechos de casa" por lo que no sabe hasta qué punto los controles de calidad se cumplían y además apunta que si no había comida suficiente "si a uno no te tocaba yogurt, pues no le tocaba".

También confirma que a los niños mientras dormían se les dejaba solos para salir a fumar y para dormirlos los "tapaban con mantas en la cabeza".

Aunque reconoce que ella no fue testigo de ningún insulto tan fuerte como los que hemos relatado en los nuevos audios publicados sí afirma haber visto "algún desprecio hacia algún niño" y recuerda frases como "Ay, este niño tonto que no para de llorar, llévatelo a otra clase".

