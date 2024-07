El expresidente de la Cámara de Comercio España-EEUU: "Se va a presentar Kamala Harris, porque ella va en el ticket de Biden"

Donald Trump, tras el incidente del tiroteo del pasado sábado, ha dado su primer discurso durante la Convención Republicana de Milwaukee. Aunque con un tono más comedido que en otras ocasiones, Trump se ha mostrado firme en sus convicciones: "quiero ser el presidente de todos los americanos, no solo de la mitad". Según Camuñas, el discurso ha atravesado diversas fases, y finalmente ha vuelto a la carga "recordando aspectos que él considera que son fallos en la presidencia de Biden".

Camuñas habla sobre la inmigración en EEUU

Camuñas también analiza la situación de inmigración en EEUU, a colación del gráfico que aparecía detrás del republicano segundos antes del tiroteo. "Detrás de Trump había un grafismo con datos sobre la subida de la inmigración. Este se giró para mirarlos, lo que permitió que la bala solo le rozara la oreja". Es muy significativo el simbolismo detrás de este incidente, ya que el candidato asegura que fue precisamente ese gráfico lo que le salvó la vida.

El entrevistado asegura conocer bien las preocupaciones de los americanos, y dice que la llegada de inmigrantes es una de ellas: "La inmigración es un problema cuando está descontrolada, cuando no tienes forma de saber quién está entrando. Es bueno que haya filtros que puedan regularla, pero hoy en día en EEUU esa situación se ha descompasado". El expresidente de la Cámara de Comercio también se muestra muy crítico con las políticas llevadas a cabo con el partido demócrata y dice que debido a la agenda progresista estadounidense "siempre parece que estás ofendiendo a alguien".

Las palabras de Obama

Pero recordemos que Donald Trump perdió las elecciones hace cuatro años, cosa que no aceptó fácilmente y le llevó hasta a cuestionar los resultados electorales. El motivo, según Camuñas, es que Trump "pone todo en duda porque es un ganador nato". Sin embargo, en las pasadas elecciones de mid-term, el candidato republicano todavía no había conseguido sus objetivos. Ha sido a partir del atentado cuando la popularidad de Trump empezó a subir como la espuma, mientras que la de Biden va bajando.

La puntilla la ha dado el propio Barack Obama, para el que Biden fue vicepresidente. Juan Verde, asesor de Biden, ya nos adelantó la semana pasada en Espejo Público la noticia que confirmaba hoy Obama para el Washington Post. El expresidente ha dicho que Biden debería "reconsiderar seriamente" el futuro de su candidatura ya que las posibilidades de victoria "se han rebajado considerablemente". Camuñas también pone en duda la relación entre ambos: "Obama no se lleva bien con Biden, lo ha tenido porque le venía bien pero nada más".

Ahora, Antonio Camuñas cree que queda muy poco tiempo, y que el debate en torno al abandono de Biden no durará mucho. Además, plantea que algunos políticos del partido demócrata no querrán "sacrificarse" presentándose a la candidatura. Habla también de que la financiación en la campaña es "a los candidatos y no a los partidos". Por ello, mantiene su creencia de que Kamala Harris será la nueva candidata, "porque ella va en el ticket de Biden", y porque el partido demócrata "no se atrevería a descartar a la primera mujer que podría ser la presidenta de EEUU". Sin embargo, para él todo sería un intento en vano: "Un candidato para irse a su casa".