Broche final de Donald Trump a la Convención Nacional Republicana: "La bala del asesino estuvo a punto de quitarme la vida"

Como si fuera una estrella del pop entrando en un escenario, Donald Trump aparecía en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Lo hacía para poner el broche final a este evento político. Todas las delegaciones y el público allí presente, lo han recibido entre aplausos y gritos: "Donald Trump, Donald Trump".

"Noté que algo muy fuerte me había golpeado", Trump

A última hora cambiado, todo su discurso ha sido dirigido al casi asesinato del pasado sábado: "Se supone que no debería estar aquí esta noche...". Pero el candidato republicano a la Casa Blanca estaba allí, para hacer su último alegato. Narraba aquel suceso como uno de los más angustiosos de su vida y resalta la suerte que tuvo: "Me giré a la derecha, escuché un zumbido muy alto y noté que algo muy fuerte me había golpeado".

Ante estas declaraciones, el público escuchaba muy atento sus palabras. "La bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada de quitarme la vida", exclamaba Trump. Y un silencio se hacía en Milwaukee.

"Me dije a mí mismo guau, ¿qué ha pasado? Sólo puede ser una bala y al mover mi mano derecha hacia mi oreja se cubrió de sangre". "Supe de inmediato que era muy grave, que estábamos bajo ataque. Y luego, en un momento, caí al suelo", continuó, con un tono pausado, muy distinto de su particular agresividad, mientras varias personas del público lloraban.

"Había sangre por todos lados y sin embargo de cierta manera me sentía muy seguro porque tenía a Dios de mi lado", afirmó.

"Podía verlo y quería hacer algo para hacerles saber que estaba bien. Levanté mi brazo derecho, miré a los miles y miles de personas que hacían referencia a ti esperando y comencé a gritar Pelea, pelea, pelea", afirmó.

En este acto, Donald Trump tampoco ha querido olvidar al bombero que falleció en este intento de asesinato. El mandatario, durante su discurso en el escenario, ha tenido presente el traje y el casco del bombero, al que en uno de los momentos del discurso se ha acercado a besarlo y a abrazarlo. Además, ha contado que el partido republicano ha recaudado 6 millones de dólares para la familia del fallecido.

"Un auténtico héroe americano", Hulk Hogan

Prensa internacional asegura que esta noche se ha coronado a Donald Trump, dejando de ser el partido republicano, para convertirse en el "Partido de Trump". El luchador profesional estadounidense Hulk Hogan, presente en la convención, lo ha bautizado como "un autentico héroe americano".

Sin apenas nombrar a Joe Biden en toda su intervención ha terminado haciendo un alegato final: "Estoy aquí para exponer una visión para toda la nación. A cada ciudadano, le extiendo una mano de lealtad y amista". El mandatario republicano asegura que juntos llevarán a Estados Unidos a nuevas alturas de grandeza como en el mundo nunca se había visto antes.

Melania Trump reaparece en la convención

La exprimera dama estadounidense participó en la última jornada de la Conferencia Nacional Republicana, acompañada de los hijos del expresidente y de varios de sus nietos, para escuchar el discurso en el que su marido aceptó la candidatura republicana a la presidencia.

Tras los rumores de que Trump y su esposa hacen vidas separadas y del distanciamiento con su hija Ivanka, la convención sirvió esta semana para simbolizar la unión de un clan familiar profundamente insertado en el Partido Republicano y que está extendiéndose a las nuevas generaciones.

