El experto energético Roberto Gómez, ante un posible apagón: "Puede haber un apagón en un área concreta pero no veo probable que sea general"

Roberto Gómez, experto energético, valora la sombra del apagón energético que se cierne sobre Alemania después de que el país haya recomendado a sus ciudadanos hacer acopio de alimentos ante un posible apagón de 10 días.

Apunta que los alemanes temen un cambio abrupto, importante y disruptivo en el suministro de materias primas como el gas, petróleo y gasolinas pero ve muy improbable que se produzca el apagón.

"Para que se diera tendría que producirse una parada imprevista de una serie de centrales de generación", señala. Considera que el mensaje del Gobierno alemán sensibiliza de la situación en la que nos encontramos. "Quieren decirle a los ciudadanos que vienen momentos turbulentos. Tienen una guerra muy próxima y notan que la población no está tan sensibilizada y quieren que sean cautelosos con lo que compran y desperdician. Creo que el mensaje va más en esa dirección que en la posibilidad real de un apagón", establece Gómez.

Destaca el experto que un apagón es posible pero para evitarlo los gestores de la red toman decisiones para que no se note ni sea generalizado. Lo que se puede hacer es deslocalizar si la red no es capaz de sostener toda la demanda. "Puede haber un corte de luz localizado en un área geográfica pero no lo veo probable".

Mantiene que cuando hay menos suministro de una materia prima todos están dispuestos a pagar un poquito más de lo que estaban pagando antes hasta que puedan pagarlo. "Si queremos prescindir del suministro por parte de Rusia tendremos que poner de nuestra parte. O bien ponemos ahorro de combustible y gastamos menos o ponemos más dinero para poder traerlo desde más lejos y nos metemos en esta espiral de precios", relata.