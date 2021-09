El experto Alvaro Navarrete explica como ahorrar 400 euros en la factura de la luz

El precio de la luz se estrena en septiembre siguiendo la misma tendencia al alza que se lleva viviendo desde hace meses. Hoy pagaremos una media de 132 euros el megavatio hora. Encadenamos por tercer día consecutivo el precio más alto de la serie histórica. El experto en consumo, Álvaro Navarrete, ha explicado en el programa Espejo Público como ahorrar hasta 400 euros en la factura de la luz "cambiando nuestros hábitos".

El experto en ahorro energético afirma que no hay que volverse loco. "No nos volvamos locos y hagamos un uso racional de la energía y hoy, puedes llegar a ahorrar 400 € al año. Por ejemplo, apaga las luces en aquellas zonas en las que no estemos. Sustituye las bombillas de incandescencia por luces de LED".

"Invierte en aislar tu casa con los mejores aislamientos ya sean ventanas de doble cristal o muros aislantes. Si tienes una casa, las placas solares cada vez son más económicas y ofrecen buen retorno de la inversión" explica el experto en consumo y ahorro energético, Álvaro Navarrete.

Hoy, España se ha convertido en el país europeo que va a pagar la luz más cara. En Portugal el precio de hoy es el mismo que el nuestro y por contra, Francia y Alemania son los países más baratos. Eso sí, todos superan los 100 euros el megavatio hora.

