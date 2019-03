Un exjuez anuncia que robará para pagar sus medicamentos

Ángel Tolosana es un exjuez que no puede trabajar por problemas de salud. Necesita medicarse para vivir, pero a raíz del copago farmacéutico se ha visto obligado a pagar 100 euros al mes en medicación. 100 euros que no tiene.

"Yo tuve un cáncer y como consecuencia del tratamiento me empezaron a salir enfermedades. Cuando me dí cuenta de que ya no rendía en mi trabajo dimití. Esto fue en 2007", asegura Ángel. Ahora, como no tiene ingresos, le hacen pagar el 40 por ciento de los medicamentos por lo que ha acudido en busca de ayuda a terceras personas y otras instancias como a su trabajadora social, Cruz Roja, Cáritas, El Justicia de Aragón o el Defensor del Pueblo, sin embargo no ha recibido ninguna solución.

Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza, ha asegurado a Espejo Público que se le va a restituir la ayuda de 400 euros a Tolosana debido a que la retirada de la prestación que percibía se debió a un error de papeleo.